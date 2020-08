Calcio: il Chievo pareggia 1-1 in casa con l'Empoli e vola in semifinale

Nel turno preliminare dei play off di Serie B il Chievo Verona ha pareggiato 1-1 in casa contro l’Empoli dopo i tempi supplementari e si è qualificato per la semifinale per il miglior piazzamento in classifica rispetto ai toscani al termine della fase regolare del torneo. Nel primo tempo i veneti vicini al gol con Vignato. Leverbe non ha inquadrato la porta. L’Empoli sfiora la rete con Ricci. Per il Chievo Verona Djordjevic non ha fortuna. Vignato pericoloso. I toscani in contropiede. Ciciretti insidioso. I veneti propositivi. Dickmann crea problemi in area di rigore.Nel secondo tempo all’11’ il Chievo Verona ha sbagliato un rigore dato per un fallo di mano di Ricci. Djordjevic si è fatto parare il tiro dal portiere Brignoli. Al 43’ l’Empoli ha fallito un rigore dato per un fallo di Zuelli su Mancuso. Ciciretti si è fatto parare il tiro dal portiere Semper. Necessari i tempi supplementari. Nel primo tempo supplementare al 7’ il Chievo Verona è passato in vantaggio con Garritano, tiro d destro su cross di Rigione. Al 14’ l’Empoli ha sbagliato un rigore dato per un fallo di mano di Dickmann. La Mantia ha calciato alto. Nel secondo tempo supplementare l’Empoli al 5’ ha pareggiato con Tutino, tiro di sinistro su passaggio di Romagnoli. Il Chievo Verona in semifinale giocherà contro lo Spezia. L’Empoli è stato eliminato dai play off.