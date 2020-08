Coronavirus: calano i contagi in Italia, boom di casi in Campania

ROMA - In lieve calo i contagi di oggi in Italia: laha infatti annunciato che nelle ultime 24 ore sono stati 1.365 i nuovi positivi (ieri erano 1444) su 81.723 tamponi, mentre i morti sono passati da uno a 4. I guariti sono 312 in più, per un totale di 208.536. I pazienti in terapia intensiva sono diventati 86 con i sette in più di oggi. Nel bollettino viene però specificato che lacomunicherà solo domani il numero dei tamponi e dei casi testati di oggi.Delle vittime ben tre vengono dalladove si sono registrati 235 nuovi casi, di cui 30 "debolmente positivi" e 7 a seguito di test sierologico. Qui il rapporto tra numero nuovi tamponi e positivi è all'1,8%.IN CAMPANIA IL MAGGIOR INCREMENTO — Ma è lala regione che registra il maggiore aumento giornaliero di casi con un incremento di +270, seguita dalla(+235),(+156),(entrambe +109).