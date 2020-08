Coronavirus: frenano contagi in Italia, +259. 4 vittime

ROMA - Si registra un calo dei contagi da coronavirus in Italia:In tutto sono 250.825 le persone che hanno contratto il virus.in più che portano il totale a 35.209, mentre domenica l'incremento era di due. Solo 3 le regioni senza nuovi casi - Friuli Venezia Giulia, Molise e Basilicata - mentre i maggiori incrementi si registrano in Emilia Romagna (+39), Lazio (+38) e Sicilia (+32)Intanto le Regioni, alla luce dei diversi focolai, molti al rientro delle vacanze premono per maggiori controlli e test più rapidi. Lasi sta organizzando per sottoporre a test chi rientra dalle vacanze in aree ad alta incidenza di contagi per Covid-19.