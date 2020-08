Coronavirus, in Italia 320 nuovi casi e 4 decessi. Ricoveri ancora in crescita

ROMAoggi sono 810 (+23) i degenti nei reparti Covid-19 e si tratta del numero più alto dall'11 luglio scorso. In terapia intensiva i ricoverati sono invece 58 (+2), il numero più alto dal 14 luglio. Sale anche il numero delle persone attualmente positive: oggi sono 14.867 (+134).I nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 43 su 4.174 test eseguiti; ieri erano stati 61 su 4.882. Invariato il numero (147) di ricoverati nei reparti Covid-19, mentre in terapia intensiva c'è un degente in più: oggi sono 14.