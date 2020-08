Coronavirus: risalgono ancora i contagi in Italia, +481, 10 vittime

ROMA - Continua la risalita dei contagi da Coronavirus in Italia:In tutto sono 251.713 le persone che hanno contratto il virusLe regioni senza nuovi casi sono Valle d'Aosta, Molise e Basilicata, olter alla Provincia Autonoma di Trento - mentre i maggiori incrementi si registrano in Lombardia (+102), Veneto (+60), Piemonte (+42) ed Emilia Romagna (+41). Intanto è in corso un vertice governo-Regioni per eventuali nuove regole sui rientri dall'estero.