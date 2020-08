Libri: 'Ristoceutica', al via evento a Ostuni

OSTUNI (BR) - Nella meravigliosa location dell’Hotel La Terra in Ostuni (Br), Domenica 9 Agosto 2020 sarà presentato il libro “Ristoceutica – La scienza rivoluzionaria per imparare ad associare e cucinare gli alimenti in modo più salutare” Edizioni Mondadori, scritto dal Prof. Vincenzo Lionetti, medico chirurgo e professore associato di Anestesia e Rianimazione presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.È possibile trovare un punto d’incontro tra metodo scientifico e gusto? La ristoceutica rappresenta una ricerca innovativa che cerca di dare delle esaurienti risposte a questa domanda, spiegando come fare a sfruttare al massimo quelle che sono le proprietà benefiche di alcuni cibi, veri e propri toccasana per il nostro organismo.La ristoceutica, filone di ricerca scientifica inaugurata dal Prof. Vincenzo Lionetti nel 2016, mostra come poter associare i diversi alimenti allo scopo di realizzare il pasto perfetto in grado di fornire un importante apporto benefico alla nostra salute, particolarmente per quel che riguarda la prevenzione delle malattie cardio e cerebrovascolari.Modererà l’evento il Dott. Alessandro Nardelli, Sociologo e Giornalista Pubblicista presso il Giornale di Puglia, autore di un ciclo di dirette Facebook dal titolo “Ne parliamo su Facebook” che ha visto protagonista tra i diversi ospiti, anche il Professor Vincenzo Lionetti, per parlare proprio della ristoceutica e del libro che sarà presentato Domenica 9 Agosto 2020.Interverrà per i saluti istituzionali l’Avv. Guglielmo Cavallo, Sindaco della Città di Ostuni (BR).