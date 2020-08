Marracash: il King del rap in concerto il 13 aprile 2021 al Palaflorio di Bari

BARI - Grandi notizie per i fans pugliesi di Marracash: martedì 13 aprile 2021 IN PERSONA TOUR arriva al Pala Florio di Bari!





Il king del rap partirà il 3 aprile 2021, per attraversare lo stivale e incontrare i fans di tutta Italia! Il tour culminerà nell’attesissimo show all’Arena di Verona, luogo simbolo dell’arte italiana, il 18 settembre 2021.





IN PERSONA TOUR ha da subito avuto un grandissimo successo, collezionando 4 sold out per le date di Marracash nella sua Milano. Sarà l’occasione per ascoltare e cantare dal vivo PERSONA, ultimo album del rapper, nonché disco più venduto nel primo semestre del 2020!





Alla luce dei recenti avvenimenti e delle ordinanze emanate dal governo, sarà questo il calendario del tour organizzato da Friends & Partners: