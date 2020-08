Messi, la storia a lieto fine con il Barcellona

PIERO CHIMENTI - - Manca l'ufficialità, ma i rumors che vorrebbero Leo Messi lontano da Barcellona sono sempre più forti. Secondo il portale argentino TyC Sports, la Pulce avrebbe manifestato la sua volontà di lasciare al club, non convinto del progetto tecnico del neo tecnico Koeman. E' in discussione la modalità con cui il campione argentino potrà liberarsi dal club blaugrana, in quanto sul suo contratto ci sarebbe una clausola da 700 mln.

Messi dal canto suo si appellerebbe ad un'altra clausola presente, che prevederebbe la possibilità di svincolarsi unilateralmente, entro il 31 maggio, ma che sarebbe ancora valida per l'estensione del campionato 2019-2020 a causa del Coronavirus. Tra le pretendenti ci sono: l'Inter, il Manchester City, lo United e il Psg.