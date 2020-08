Play Off, Serie B: il Pordenone vince 1-0 a Frosinone nell'andata della seconda semifinale

Nell’andata della seconda semifinale dei Play Off di Serie B il Pordenone ha vinto 1-0 a Frosinone. Nel primo tempo i ciociari insidiosi. Dionisi è andato vicino al gol. I friulani in contropiede. Ciurria ha sfiorato la rete. Burrai non ha inquadrato la porta. Candellone pericoloso in area di rigore. Nel secondo tempo il Pordenone propositivo. Ciurria non ha avuto fortuna. Il Frosinone arrembante. Dionisi ha creato problemi ai difensori friulani. Il Pordenone ha aumentato i ritmi del gioco.Bocalon è andato vicino alla segnatura. Ciurria per poco non ha centrato il bersaglio. Al 37’ il Pordenone è passato in vantaggio con Tremolada, tiro di sinistro da fuori area. Mazzocco ha sfiorato il raddoppio. Al 94’ è stato annullato un gol al Frosinone realizzato da Salvi per un fuorigioco. Successo meritato del Pordenone. Mercoledì prossimo 12 Agosto si giocherà la gara di ritorno a Trieste. Al Pordenone basterà un pareggio per qualificarsi alla finale o anche eventualmente una sconfitta per 1-0 per il miglior piazzamento in classifica rispetto ai ciociari al termine della fase regolare del Campionato di B. Il Frosinone dovrà vincere 2-0 per qualificarsi alla finale.