Aumentano i nuovi positivi da coronavirus in Italia. Sono 1.071 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. I tamponi effettuati sono stati 77mila, 5mila in più. Questi i dati del ministero della Salute, secondo cui la maggior parte degli infetti è stata rilevata al rientro dalle vacanze. In calo le terapie intensive.In Lombardia ci sono stati 185 nuovi casi e nessun decesso. Lo riporta la Regione nel bollettino del 22 agosto secondo cui i guariti sono 103 (75.649 +0,14%), le terapie intensive 14 (-3), i ricoveri 148 (-1). I tamponi effettuati sono stati 12.957 (1.469.893 +0,89%).