F1, GP Belgio: doppietta Mercedes, trionfa Hamilton. Sprofondo Ferrari

di PIERO LADISA – Anche a Spa il copione è stato confermato. Il Gran Premio del Belgio ha visto infatti la supremazia della Mercedes che ha conquistato l’ennesima doppietta della stagione. A fare la voce grossa, come al solito, è stato Lewis Hamilton. L’inglese, che con il gradino più alto del podio ottenuto in Vallonia è salito a quota 89 vittorie in carriera (-2 dal record di 91 detenuto da Michael Schumacher), consolida la leadership nel Mondiale piloti: ora sono 50 i punti di vantaggio sul compagno di squadra Valtteri Bottas.





Gara positiva per Max Verstappen, giunto terzo, che ancora una volta si conferma l’unico in grado di tenere il passo del duo della Stella. Promossa anche la prestazione della Renault che ha chiuso la gara di Spa al quarto posto con Daniel Ricciardo e al quinto con Esteban Ocon, autore nell'ultimo giro del sorpasso sulla Red Bull di Alex Albon. Completano la zona punti Norris, Gasly e le Racing Point di Stroll e Perez.





Sprofondo rosso per la Ferrari che è letteralmente affondata su un tracciato veloce come quello belga. Entrambe le Rosse infatti hanno infatti chiuso la corsa fuori dalla Top Ten. Sebastian Vettel 13° e Charles Leclerc 14°, autore di un grande primo giro, con il monegasco costretto a un pit suppletivo. Una situazione imbarazzante per la scuderia più iconica della storia della Formula Uno e tra una settimana c’è Monza, dove nella gara di casa il Cavallino dovrebbe continuare a mostrare l'ennesimo calvario tecnico.





La gara di Spa ha segnato solo due ritiri, quelli del nostro Antonio Giovinazzi e di George Russell. Due incidenti, l’inglese della Williams è andato a muro per schivare l’Alfa del pilota di Martina Franca, che hanno costretto la direzione gara all’ingresso in pista della Safety Car. Carlos Sainz invece non ha preso parte alla gara a causa di un guasto a uno scarico.