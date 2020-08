Serie A, calcio femminile: Pink Bari vittoriosa all’esordio

ANTONIO GAZZILLO - Inizia nel migliore dei modi il nuovo campionato di serie A femminile 2020/21 per la Pink Bari. La squadra di Mitola ha conquistato i primi tre punti della stagione battendo per 1 a 0, in casa, il Napoli femminile.

La rete della vittoria porta la firma di Manno che ha trasformato con freddezza, al 27’, il rigore, concesso per un fallo in area di Di Criscio su Matouskova. Dopo l’ottimo esordio, la Pink Bari dovrà affrontare la Roma in trasferta.