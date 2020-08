Serie A femminile: Pink Bari sconfitta a Roma

Dopo la buona prova all’esordio contro il Napoli femminile, la Pink Bari esce sconfitta dalla trasferta di Roma. Le biancorosse di Mitola hanno subito la forza delle avversarie, concretizzato con due reti nel secondo tempo che sono valse il primo successo stagionale per la Roma femminile.Al 69’ Lazaro ha conquistato un calcio di rigore poi trasformato da Andrassa per il vantaggio giallorosso. Il raddoppio è arrivato all'88' con Lazaro che ha beffato l’estremo difensore biancorosso in uscita.