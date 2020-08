Temporali sulla Puglia

BARI - Dopo il gran caldo che ha attanagliato la Puglia da quasi un mese, torna il maltampo sulla regione. Dalla tarda mattinata di domani, lunedi’ 31 agosto 2020, e per le successive 18 - 24 ore, si prevedono venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali, dapprima sui settori tirrenici di Lazio e Campania, in estensione in Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia. Mareggiate lungo le coste esposte.In particolare dalle ore 08,00 del 31 agosto, e per le successive 12 ore, sono previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia garganica, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.Dalle ore 12.00 del 31 agosto, per le successive 24 ore, previsti venti forti a burrasca dai quadranti settentrionali. Mareggiate lungo le coste esposte.Pertanto dalle ore 12.00 del 31 agosto, e per le successive 24 ore, e' prevista allerta gialla per rischio vento e mareggiate localizzato su tutta la Puglia.