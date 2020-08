Titolo II circolante: attivata nuova finanza a circa 1900 imprese pugliesi

BARI - "I dati aggiornati della misura regionale del Titolo II, capo 3 e capo 6, messa in campo dalla Regione Puglia per assicurare la ripresa delle attività economiche, a seguito del fermo imposto dalla condizione emergenziale provocato dal Covid-19, ci riportano numeri molto significativi: indice di grande bisogno dei settori". Così in una nota, assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia.Fino alla serata di ieri - prosegue la nota -, martedì 18 agosto 2020, nonostante le giornate festive del periodo ferragostano, il totale delle domande presentate per la misura del Titolo II capo 3 circolante è di 1.769, che sviluppano mutui già erogati pari a 778 milioni di euro e sovvenzioni richieste pari a 223,3 milioni di euro. Mentre sul capo 6 circolante le domande pervenute finora, agli uffici di Puglia Sviluppo, sono 118, per un totale di mutui erogati pari a 56,7 milioni di euro e sovvenzioni pari 16,7 milioni di euro.Allo stato attuale, sul capo 3 sono ancora disponibili risorse pari a 15,7 milioni di euro dal momento che, la dotazione finanziaria iniziale di 150 milioni di euro è stata implementata il 7 agosto scorso, dalla Giunta regionale, su indicazione del sottoscritto e dell’assessore regionale al bilancio, Raffaele Piemontese, di ben 89 milioni di euro in favore delle imprese dei settori manifatturiero, del commercio e dei servizi.La Regione Puglia è tra le prime regioni italiane ad aver adottato questo tipo di provvedimenti a sostegno delle attività economiche del suo territorio. Strumenti finanziari importanti per la ripartenza, poiché garantiscono la necessaria liquidità di cui hanno bisogno le imprese attanagliate dalla crisi. Fondi mirati che intervengono esclusivamente sulle spese di funzionamento come l’acquisto di materie prime, utenze, spese personale, canoni di locazione, acquisto dispositivi individuali di protezione, ecc., che non potranno che far bene al sistema produttivo che dimostra di voler presto lasciare alle spalle queste lunghe settimane di lockdown", conclude.