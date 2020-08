Usa, elezioni 2020: ci penseranno Joe e Barack

BENNY MANOCCHIA - Nell'euforia del momento, Joe Biden dichiara che distruggerà quell'imbroglione di Trump, riconquistando "l'anima" tanto cara ai democratici. Se vincesse le elezioni, Joe avrebbe 78 anni, il più anziano di tutti i contendenti alla Casa Bianca. Ma Biden non vincerà, Trump " lo farà a polpette'' come affermano i repubblicani. Se lo dicono loro...

E' finito il momento della sinistra USA, ora spetta al partito repubblicano.C'e' materiale da usare contro il vecchio Joe, cosi' come hanno riversato montagne di bugie (con qualche verita') contro Donald Trump. Adesso si sentiranno storie e storielle del Biden che vuole riconquistare l'anima, sicuro che Trump non ce la farà a mettere ko, Joe ricorda di avere dalla sua l'appoggio dell'ex presidente Obama. Meno male che c'e' Barack a dargli una mano.Un duo che fa paura...

Mancano una settantina di giorni alle elezioni. Adesso vedremo chi ha più carte da mettere in tavola. Vedremo quale sarà il programma di Biden che fino a oggi ha parlato di Trump il "pirata", senza mai dire agli americani quali sono le sue intenzioni per portare alla luce il buio programma economico dei repubblicani.

Di sicuro più tasse per tutti.Ma anche scuole gratis dall'inizio alla fine, sanita' gratis per tutti, dall'aspirina all'operazione a cuore aperto e poi case per tutti. Bastera' chiedere a Joe e lavoro. Ci sara tanto'lavoro che i repubblicani non hanno ma visto prima .Joe Biden farà degli Stati Uniti il gioiello del mondo E niente paura per la spesa che Sanders e Cortez hanno stabilito per il vecchio Joe: 33 trilioni in dieci anni.

Pagheranno i supericchi. Ci penserà' il vecchio Joe, niente paura. Ma quando Biden finalmente annuncerà il programma che renderà questa nazione "ricca ed unita", i super ricchi saranno già altrove, dove i loro miliardi saranno protetti. Evviva la causa della sinistra statunitense...