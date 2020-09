77° anniversario della difesa del porto di Bari dai nazisti: domani la commemorazione

BARI - Domani, mercoledì 9 settembre 2020, alle ore 10, il vicesindaco Eugenio Di Sciascio deporrà una corona d’alloro presso il palazzo della Vecchia Dogana in corso sen. A. De Tullio, in occasione del 77° anniversario della difesa del porto di Bari dall’avanzata delle truppe naziste.Alla commemorazione parteciperanno i rappresentanti dell’ANPI - Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, dell’IPSAIC - Istituto Pugliese per la Storia dell’Antifascismo e dell’Italia Contemporanea, della CGIL Camera del Lavoro di Bari e dell'ARCI Bari.Quel 9 settembre del 1943 la città contribuì in maniera determinante alla lotta di Liberazione nazionale: un gruppo di civili - composto da donne, uomini, persino ragazzi - si affiancarono spontaneamente alle truppe del generale Nicola Bellomo per difendere con grande coraggio la città vecchia e il porto da un attacco dell’esercito nazista, proteggendo con successo un presidio strategico per gli esiti della seconda Guerra mondiale.A seguire, si procederà con il ricordo, presso la pietra di inciampo in largo Maurogiovanni, sulla Muraglia, del contributo nella lotta di Liberazione di Michele Romito e dei ragazzi di Bari vecchia, nonché dei militari guidati dal generale Bellomo.Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione, che si terrà nel rispetto della normativa anti Covid 19, sono state previste con ordinanza le seguenti limitazioni al traffico:· Mercoledì 9 settembre, dalle ore 05.00 alle ore 12.00 e, comunque, sino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI SOSTA - ZONA RIMOZIONE” sul corso sen. A. De Tullio, lato mare, per un tratto di mt. 20 circa, antistante il palazzo della Vecchia Dogana.Inoltre, l’Amtab ha previsto le seguenti variazioni del percorso di alcune linee:mercoledì 9 settembre 2020, dalle ore 9.00 alle ore 12.30, e comunque fino al termine delle esigenze, i bus delle linee 2, 2/, 4, 10, 12, 14 e navetta “C” effettueranno le seguenti variazioni di percorso:linea 2· in direzione C.S. Polivalente Japigia: i bus giunti in piazza Luigi di Savoia, proseguiranno per via Carulli, via Giandomenico Petroni, lungomare Nazario Sauro, cavalcavia Garibaldi con ripresa del percorso ordinario;· in direzione Piscine Comunali: i bus effettueranno il percorso ordinario.linea 2/· in direzione via Conenna: i bus effettueranno il percorso ordinario;· in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in via Carulli, proseguiranno su via Prospero Petroni, via Melo, via Caduti di via Fani, piazza Moro, via Andrea da Bari, via Piccinni, via Cairoli, piazza Massari con ripresa del percorso ordinario.linea 4· in direzione Piazza Moro: i bus giunti in via Cognetti svolteranno a sinistra per corso Cavour, con ripresa del percorso ordinario;· in direzione Ist. Agronomico: i bus effettueranno il percorso ordinario.linea 10· in direzione C.S. Polivalente Japigia: i bus giunti in piazza Luigi di Savoia, svolteranno a destra per via Carulli, via Giandomenico Petroni, lungomare Nazario Sauro, cavalcavia Garibaldi con ripresa del percorso ordinario;· in direzione Parco Domingo: i bus effettueranno il percorso ordinario.linea 12· in direzione via Fenicia - Torre a Mare: i bus giunti in via Andrea da Bari, svolteranno a sinistra per via Piccinni, a destra per via Cairoli, a destra per corso Vittorio Emanuele II, lungomare Di Crollalanza con ripresa del percorso ordinario;· in direzione piazza Moro: i bus effettueranno il percorso ordinario.linea 14· in direzione via Degli Oleandri - Z.I.: i bus effettueranno il percorso ordinario;· in direzione C.S. Polivalente Japigia: i bus giunti in via piazza Luigi di Savoia, proseguiranno per via Carulli, via Giandomenico Petroni, lungomare Nazario Sauro, cavalcavia Garibaldi con ripresa del percorso ordinario.navetta “C”· in partenza dall’area di sosta di largo 2 Giugno: i bus giunti in via Cognetti, svolteranno a sinistra per corso Cavour con ripresa del percorso ordinario (non raggiungeranno la Camera di Commercio).N.B. Saranno effettuate tutte le fermate esistenti lungo le predette variazioni di percorso.Saranno istituite due fermate provvisorie su via Cognetti (Teatro Petruzzelli) e su via Carulli (fronte civico 94).