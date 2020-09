Basket, Supercoppa: l'Happy Casa Brindisi sconfitto 91-89 dal Sassari

Nella terza gara del girone D di basket maschile l’Happy Casa Brindisi ha perso 91-89 a Olbia contro il Sassari. Primo quarto, Perkins 7-5 per i pugliesi. Willis, 13-11. Burnell, 17-15 per i sardi. Pusica, Sassari si impone 22-20. Secondo quarto, Burnell 26-23 per i sardi. Udom, 29-28 Happy Casa. Visconti, 36-33. Thompson, Brindisi prevale 45-38. Terzo quarto, Gaspardo 50-40 per i pugliesi allenati da Frank Vitucci. Bilan impatta per i sardi, 51-51. Harrison, 56-55 Happy Casa. Bell, 61-57.Ancora Bell, Brindisi trionfa 64-60. Quarto quarto, Thompson 70-63 per la squadra di Frank Vitucci. Ancora Thompson, 82-81. Burnell, 86-85 per i sardi. Pusica, Sassari vince 91-89 questo quarto e tutta la partita. Sconfitta immeritata per i pugliesi. Migliori marcatori, nell’Happy Casa Harrison 22 punti e Thompson 14. Nel Sassari Pusica 22 punti e Billan 20. Nell’altra partita del girone D il Pesaro ha vinto a Olbia 104-60 con la Virtus Roma. Nella prossima gara l’Happy Casa Brindisi giocherà giovedì 10 Settembre a Olbia di nuovo contro il Sassari.