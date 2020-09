Il Taranto ha acquistato l’attaccante Antonio Santarpia del 2000 dalla Cavese e il difensore Aniello Boccia del 2002 dalla Juve Stabia. Ingaggiato il portiere Francesco Stasi del 2001 dal Flaminia Civitacastellana. Interesse per l’attaccante argentino Denis Stracqualursi dell’Atletico De Rafaela, Serie B dell’Argentina e per l’esterno De Marco dello Scandicci. Contatti con l’esterno Sambou del Picerno.Trattativa col Monopoli per la punta Mariano. Non arriverà a Taranto l’attaccante brasiliano Nenè che ha deciso di giocare nel Leixoes in Serie B del Portogallo. Trattativa con il difensore Caldore della Casertana. Il direttore sportivo Francesco Montervino è molto attivo sul calcio mercato. L’obiettivo è allestire una squadra competitiva per poter concorrere alla promozione in Lega Pro.