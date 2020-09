Calcio: Tommaso D’Orazio é vicino al Bari

Il difensore Tommaso D’Orazio che ha 30 anni è vicinissimo al Bari. Si è svincolato dopo quattro anni dal Cosenza. Molto probabile l’acquisto dell’attaccante Leonardo Candellone del Torino che ha giocato nelle ultime stagioni nel Pordenone in C e in B. Trattative col Catanzaro per ingaggiare il difensore Daniele Celiento e il centrocampista Carlo De Risio, i quali hanno già giocato col nuovo tecnico del Bari Gaetano Auteri nella scorsa stagione in C, quando Auteri allenava il Catanzaro.Interessano l’attaccante Patrick Ciurria del Pordenone e la punta Pietro Cianci del Teramo. Il centrocampista Michael Folorunsho è stato ceduto alla Reggina in Serie B. Il trequartista polacco Tomas Kupiszdovrebbe lasciare il Bari e andare alla Salernitana. Il difensore Filippo Berra è stato richiesto dal Pordenone. Il centrocampistaAndrea Schiavone dovrebbe trasferirsi a Salerno.