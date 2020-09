Calcio: il Lecce vicinissimo al centrocampista norvegese Hestad

La Lega di Serie B ha stabilito le date e gli orari delle prime due partite di campionato del Lecce. I salentini nella prima giornata giocheranno sabato 26 Settembre alle 14 in casa contro il Pordenone. Sarà un match difficile, i friulani nella scorsa stagione si sono qualificati per i play off arrivando a disputare le semifinali. Nella seconda giornata la squadra di Eugenio Corini affronterà sabato 3 Ottobre alle 16,15 in trasferta l’Ascoli. Si preannuncia una gara insidiosa con i marchigiani alla ricerca di punti salvezza. L’obiettivo del Lecce è il ritorno in Serie A a Maggio 2021.

- Nel Lecce è vicinissimo l’arrivo del centrocampista norvegese Eirik Hestad di 25 anni dal Molde. Il calciatore nella sua carriera ha vinto due campionati e due coppe di Norvegia col Molde ed ha giocato anche nella Norvegia Under 21. Interesse per il difensore Gabriele Corbo del Bologna. Confermati il centrocampista Jacopo Petriccione e il mediano sloveno Zan Majer. Il trequartista greco Panagiotis Tatchsidis dopo aver saltato il ritiro precampionato ed essersi curato in Grecia, è guarito dal Covid 19 e presto inizierà ad allenarsi col Lecce. Il centrocampista ucraino Yevhen Shakhovpotrebbe essere ceduto all’ Aek Atene in Grecia. Il regista Mancosu per il quale è saltata la cessione al Monza in B, dovrebbe rimanere al Lecce.