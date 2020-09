Calcio: nel Girone H di Serie D giocheranno 11 squadre pugliesi

Completeranno il quadro delle 11 squadre pugliesi del girone H di Serie D le due salentine, il Casarano e il Nardò. I primi cercheranno di inserirsi nella corsa verso la promozione in Serie C. Il Nardò dopo il ripescaggio in Serie D vuole ottenere la salvezza. Le altre squadre avversarie delle pugliesi saranno le tre lucane Picerno Francavilla in Sinni e Lavello, e le quattro campane Sorrento Portici Puteolana e Real Aversa.

- Sono stati sorteggiati i gironi del Campionato di Serie D. Le squadre pugliesi sono state inserite nel girone H. Ci sarà il Bitonto che è tornato in Serie D dopo l’illecito sportivo nella gara Picerno-Bitonto del 5 Maggio 2019. Protagonista sarà l’ambizioso Taranto del presidente Massimo Giove e del direttore sportivo Francesco Montervino che punterà a concorrere per la promozione in Serie C.Il Brindisi del nuovo allenatore Claudio De Luca che vuole disputare un campionato di vertice. Il Cerignola che cercherà di essere in corsa fino all’ultima giornata per il primato in classifica. Il Molfetta tornato in D dopo 24 anni vuole qualcosa in più della salvezza. Il Gravina e il Fasano che cercheranno di ambire ai play off. L’Altamura punterà a confermarsi in Serie D.