"Ancora più Fiera di esserci", i Rotary baresi presentano l'84ma edizione della Campionaria

BARI - "Ancora più Fiera di esserci". Quanto mai appropriato lo slogan scelto dal Presidente del Rotary Club Bari Sud, Gennaro Ranieri, nell’aprire i lavori del webinar dedicato alla presentazione della 84esima edizione della Fiera del Levante, promosso dal Rotary Club Bari Sud in collaborazione con gli altri Club Metropolitani. “La Fiera del Levante - ha sottolineato Ranieri - è ricordi, odori, sapori. E’ soprattutto un insieme di emozioni, legate all’orgoglio dell’appartenenza ad un territorio operoso. Il Rotary può offrire un valido aiuto alla Nuova Fiera del Levante, come richiesto dal Suo presidente Alessandro Ambrosi, nel promuovere non solo la Campionaria ma anche le ‘specializzate’, che spesso scontano l’indifferenza dei baresi e della politica locale”.“Il Covid poteva bloccare tutto, ma si è deciso di non stare fermi e di dare, ai giovani in particolar modo, un forte segnale di reazione” ha sottolineato Ambrosi prima di esporre con dovizia di particolari le attività della Nuova Fiera del Levante e di porre l’accento sulle opportunità aperte dalla collaborazione con l’Istituto Agronomico Mediterraneo, che ha portato la Campionaria ad ‘aprirsi’ a temi di enorme importanza e attualità come la sostenibilità e l’alimentazione sana”.A trarre le conclusioni della serata, il Governatore del Distretto Rotary 2120, Giuseppe Seracca Guerrieri, che ha ricordato le sue visite in Fiera da ragazzo insieme al padre, imprenditore nel settore agricolo, e si è complimentato col Presidente Ambrosi per le numerose iniziative messe in campo, che porteranno benessere socio-economico non solo a Bari ma a tutta la Puglia.Ancora una volta il Rotary Bari ha dato prova di saper interpretare le esigenze locali e di essere vicino a quanti operano con coraggio e dedizione per lo sviluppo del nostro territorio.I relatori e i rappresentanti dei 5 Rotary Club metropolitani erano collegati dall'Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari. Ha portato i saluti dello 'IAMB', il direttore Maurizio Raeli.