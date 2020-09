Coronavirus: +1638 casi in Italia e 24 decessi nelle ultime 24 ore

La situazione nel nostro Paese nelle ultime 24 ore: si è registrato un incremento di 1.638 casi, ma una cifra in diminuzione rispetto a quella di ieri, 18 settembre, di 1.907. Aumenta il numero dei ricoveri in terapia intensiva; oggi 215 rispetto ai 208 della giornata di ieri. In aumento anche gli attualmente positivi: sono 43.161 rispetto i 42.457 della giornata scorsa. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono pari a 103.223, mentre ieri ne erano stati effettuati 99.839.