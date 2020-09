In Italia 1.597 nuovi casi e 10 morti nelle ultime 24 ore

ROMA - Secondo il bollettino quotidiano sul Coronavirus diffuso dal Ministero della Salute in Italia si registrano 1597 nuovi casi e 10 morti (35.587 in totale) nelle ultime 24 ore, con 94.186 tamponi (1.804 in meno rispetto a ieri), +613 le persone dimesse. Attualmente i soggetti positivi sono 35.708 (+974 rispetto a ieri).La Lombardia è la Regione con il maggior incremento di casi in 24 ore. Nel mondo sono più di 900mila i decessi dall'inizio dell'epidemia.