La Puglia si prepara all'Election Day

Ad intercettare voti nel centrosinistra ci sarà il candidato di Italiaviva Scalfarotto che, appoggiato anche da +Europa, al momento secondo i sondaggi viaggia intorno al 4%. Dopo lo strappo col M5S, per la sua esclusione alle regionarie, Conca ha creato il suo Movimento Cittadini Pugliesi. A sinistra, appoggiato dai comunisti troviamo Cesaria con il suo Lavoro Ambiente Costituzione, mentre la Poli Bortone, in contrasto con Fitto lancia a destra la Fiamma Tricolore con Pierfranco Bruni. Nella rappresentanza sovranista, infine, c'è con Riconquistare l'Italia Andrea D'Agosto.

Il 20 e 21 settembre si apriranno i seggi in Puglia per nominare il nuovo Governatore della Regione. Oltre ai più quotati candidati Fitto ed Emiliano, ci sono altri 6 candidati che si contendono la carica. Tra gli outsider, c'è la candidata del Movimento 5 Stelle, Antonella Laricchia, affiancata dalla lista Puglia Futura, che nella prima parte della campagna elettorale ha rispedito al mittente gli ammiccamenti di Emiliano per una 'corsa' insieme.