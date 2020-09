Luis Suarez supera la prova di Italiano

- Luis Suarez è arrivato a Perugia, dopo aver effettuato l'allenamento col Barcellona, per sostenere l'esame B1 di italiano, superato con buoni voti, ed ottenere la cittadinanza italiana. Ad attenderlo tanti tifosi che sognano di vederlo vestito di bianconero. La Juventus, che continua a cercare una punta, monitora l'uruguaiano che sta cercando di liberarsi dal Barcellona senza rinunciare ai suoi 15 milioni di ingaggio. I bianconeri sperano che entro il 6 ottobre il pistolero riesca a liberarsi dai catalani per poterlo inserire nella lista Uefa valida per la Champions league.