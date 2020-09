Rainbow e Antoniano annunciano “Evviva la Musica”, la prima collana editoriale di didattica musicale

Rainbow e Antoniano sono liete di annunciare “Evviva la Musica”, la prima collana editoriale di didattica musicale, realizzata in collaborazione con lo Zecchino D’Oro ed edita dalla casa editrice del gruppo Tridimensional: l’iniziativa prevede tre uscite a cadenza mensile, in edicola a partire dal 30 settembre 2020 a soli 9.90 € l’una, per permettere anche ai più piccoli di avvicinarsi alla musica e di sviluppare il proprio talento musicale in modo semplice e divertente. Ogni uscita comprende, infatti, un fascicolo e 1 o 2 strumenti in legno certificato in puro stile “gattastico”, decorati con i protagonisti della serie rivelazione in onda su Rai Yoyo. Ogni fascicolo contiene giochi, proposte didattiche e semplici attività per apprendere divertendosi le basi della musica: in più, in ogni fascicolo, uno spartito musicale pensato apposta per i piccolissimi, per imparare a suonare da soli la canzone dello Zecchino d’Oro “44 Gatti”. La collana è realizzata in collaborazione con Sabrina Simoni, direttrice del Coro dell’Antoniano.Prodotta da Rainbow in collaborazione con Antoniano e Rai Ragazzi, 44 Gatti è la serie rivelazione che da novembre 2018 sta conquistando un pubblico sempre più ampio, sia in Italia che all’estero. I nuovi episodi andranno in onda da ottobre, sempre su Rai Yoyo, e la novità di quest’anno è Gattocarlo, il personaggio ispirato a Carlo Conti. Il mix esplosivo di azione, comicità, amicizia e grande musica ha fatto diventare il classico prescolare made in Italy un fenomeno di risonanza mondiale: con ascolti record fin dal debutto nel 2018 su Rai Yoyo, dove è leading show, il cartone è in onda in oltre 100 Paesi e in più di 20 lingue, e ha conquistato le maggiori reti kids con risultati strabilianti. A curare la magnifica colonna sonora della serie, le canzoni originali cantate dall’Antoniano, il Piccolo Coro più famoso d’Italia.