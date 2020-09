Us Open: Medvedev, Thiem, Serena Williams e la Azarenka volano in semifinale

- Agli Open Usa di tennis maschile nei quarti di finale il russo Daniil Medvedev ha vinto in tre set, 7-6 6-3 7-6 contro l’altro russo Andrej Rublev in due ore e mezza. Durante il match Medvedev ha dovuto chiedere spesso l’intervento di un fisioterapista per qualche dolore muscolare. L’austriaco Dominic Thiem ha superato 6-1 6-2 6-4 l’australiano Alex De Minaur.Tra le donne nei quarti di finale l’americana Serena Williams ha vinto 4-6 6-3 6-2 contro la bulgara Cvetana Pironkova. Per Serena Williams tredicesima semifinale della sua carriera di tennista agli Open Usa. La bielorussa Viktoryja Azaranka ha sconfitto 6-1 6-0 la belga Elise Mertens.