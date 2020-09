Eseguite oggi le prime 4 coronarografie nell’Emodinamica dell’Ospedale di Altamura

BARI – Sono state eseguite stamattina le prime coronarografie nella nuova sala di Emodinamica dell’Ospedale di Altamura. L’équipe di emodinamisti della Cardiologia-Utic ha trattato quattro pazienti, di cui tre con scompenso cardiaco per i quali si è reso necessario uno studio delle coronarie a fini diagnostici. Si è dovuto intervenire con una coronarografia d’urgenza, invece, sul quarto paziente, giunto in ospedale con un intenso dolore toracico. Lo studio approfondito delle coronarie ha evidenziato una coronaropatia trivasale, quindi con interessamento di tutte e tre le coronarie e indicazione cardiochirurgica per un intervento di by-pass che, nelle prossime ore, sarà eseguito in una struttura di cardiochirurgia.In sala di emodinamica, assieme agli specialisti emodinamisti e ai tecnici, anche il dr. Francesco Massari, direttore facente funzioni della Cardiologia-Utic del “Perinei”, e il responsabile delle attività di Emodinamica della ASL Bari dr. Nicola Locuratolo, che hanno voluto seguire da vicino il “battesimo” dell’angiografo digitale. Soddisfatto il dr. Pasquale Caldarola, direttore del Dipartimento di Cardiologia della ASL di Bari: «La verifica sul campo della nuova realtà organizzativa rappresenta un passaggio davvero importante per l’Ospedale di Altamura e per i pazienti bisognosi di questo tipo di procedure». Per Massari e l’équipe di specialisti è l’inizio di una nuova sfida professionale: «La prossima settimana abbiamo già in programma altre due sedute. Siamo solo all’avvio di un percorso impegnativo ma che porterà gradualmente questa struttura a poter garantire una copertura completa ed efficace su tutte le emergenze coronariche».