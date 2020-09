Us Open: trionfa la giapponese Naomi Osaka

(credits: Us Open Fb)







La Osaka aveva già vinto con la Azarenka a Roma nel primo turno del 2018 e al Roland Garros a Parigi nel secondo turno nel 2019. La Osaka ha 22 anni. Da lunedì 14 Settembre la giapponese sarà numero 3 al mondo nella classica WTA. Nel 2019 agli Open Usa vinse la canadese Bianca Andreescu.

- La giapponese Naomi Osaka ha vinto gli Us Open di tennis donne. Ha superato in finale in tre set 1-6 6-3 6-3 in meno di due ore di gioco la bielorussa Viktoryja Azarenka. Per la Osaka terzo titolo in un torneo del Grande Slam nella sua carriera di tennista dopo gli Open Usa 2018 e gli Open Australiani 2019. La Osaka è la prima donna asiatica a vincere tre titoli di singolare nel Grande Slam.