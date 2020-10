Calcio, il Monopoli fuori dalla Coppa Italia: sconfitto ai rigori a Reggio Emilia

FRANCESCO LOIACONO - I l Monopoli ha perso 6-5 ai rigori fuori casa contro la Reggiana nel secondo turno di Coppa Italia ed è stato eliminato. Nel primo tempo i pugliesi insidiosi. Samele sfiora il gol. Gli emiliani in contropiede. Voltan pericoloso in area di rigore. Il Monopoli propositivo. Starita va vicino al vantaggio. Zambataro crea problemi alla difesa della Reggiana. Nel secondo tempo al 15’ il Monopoli passa in vantaggio al 15’ con Starita di destro. Al 40’ pareggiano gli emiliani con Marchi su rigore dato per un fallo di Giosa su Kargbo. Si va ai supplementari. Nel primo tempo supplementare al 10’ i pugliesi centrano la traversa con Fusco.

Nel secondo tempo supplementare al 1’ il Monopoli torna in vantaggio con Montero su rigore concesso per un fallo di Radrezza sullo stesso Montero. All’8’ pareggia la Reggiana con Marchi su rigore dato per un fallo di Giosa sullo stesso Marchi. Si va ai rigori. Per il Monopoli decisivo l’errore di Paolucci che si fa parare il tiro dal portiere Voltolini. Per gli emiliani determinante il rigore realizzato da Radrezza. Il Monopoli è fuori dalla Coppa Italia. La Reggiana si qualifica per il secondo turno dove il 28 Ottobre giocherà contro il Cosenza che ha vinto 3-1 ai rigori in casa contro l’Alessandria.