Calcio: nella Lazio dieci calciatori positivi al Covid

(credits: SS Lazio Fb)

FRANCESCO LOIACONO - Dieci calciatori della Lazio sono risultati positivi al Covid 19. Lo ha comunicato il medico della Lazio Fabio Rodia. I nomi non sono stati comunicati per la tutela della privacy. Sono asintomatici, stanno bene. Si trovano in isolamento. A Formello c’è un focolaio. Saranno monitorati ogni giorno fino alla completa guarigione e sottoposti nei prossimi giorni ad altri tamponi. Il direttore sportivo della squadra biancazzurra Igli Tare starebbe valutando l’opportunità di un rinvio della partita di Serie A in trasferta contro il Torino di domenica prossima 1 Novembre alle 15.

In attesa che la situazione si sviluppi si spera in modo favorevole per la squadra biancoceleste non manca una buona notizia. Nella seconda giornata di andata del girone F di Champions League la Lazio ha pareggiato 1-1 in trasferta con i belgi del Bruges ed è prima in classifica con 4 punti. Nel primo tempo è passata in vantaggio la squadra di Simone Inzaghi al 14’ con l’argentino Correa, tiro di sinistro da fuori area. Il Bruges ha pareggiato al 42’ con Vanaken su rigore dato per un fallo di Patric su Rits. Nella terza giornata di andata la Lazio giocherà mercoledì 4 Novembre alle 18,55 in trasferta contro lo Zenit San Pietroburgo. I russi nell’altra partita di questo girone hanno perso 2-0 fuori casa col Borussia Dortmund.