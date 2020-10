Serie C: il Bisceglie perde in casa con la Cavese

Nel recupero della seconda giornata di andata del girone C di Serie C il Bisceglie perde 1-0 in casa con la Cavese. Nel primo tempo i campani insidiosi con De Rosa. Russotto non inquadra la porta. I pugliesi aumentano i ritmi di gioco. Sartore non concretizza una buona occasione. Nel secondo tempo la squadra di Giovanni Bucaro in contropiede. Vona pericoloso in area di rigore.

All’8’ la Cavese passa in vantaggio con De Rosa su rigore dato per un fallo di mano di Cigliano. Cittadino va vicino al pareggio. Sartore crea problemi alla difesa dei campani. Seconda sconfitta allo Stadio “Gustavo Ventura” per il Bisceglie dopo quella per 1-0 contro la Turris. I nerazzurri pugliesi restano a 7 punti. Nell’ottava giornata di andata giocheranno domenica 1 Novembre alle 15 in trasferta con la Juve Stabia e dovranno riprendere a ottenere punti importanti per la salvezza. Il Monopoli sfiderà alle 17,30 in casa la Virtus Francavilla Fontana e cercherà di confermarsi in positivo dopo la vittoria 1-0 in trasferta con la Cavese. Il Bari non ha alternative al successo a Foggia nella corsa verso la promozione in Serie B.