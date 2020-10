ROMA - Impennata di contagi in 24 ore. Con più di 180mila tamponi effettuati, oggi si sono registrati 19.143 nuovi casi (ieri +16.079) con 91 morti. Il tasso di positività è intorno all’11%."In Lombardia oggi ci sono 5mila positivi in più e circa 350 ricoveri, di cui 170 in terapia intensiva. A Milano i nuovi positivi sono circa 1.000". Lo ha detto il governatore della Lombardia Attilio Fontana in una conferenza stampa a Palazzo Lombardia.