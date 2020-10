ROMA - Non si arresta l'ondata di contagi di Covid-19 in Italia. Sono 21.994 i nuovi contagi di coronavirus oggi in Italia. Sono stati eseguiti oltre 174mila tamponi. Ieri 17.012 nuovi casi sulla base di 124.686 test del tampone elaborati; ieri è risultato positivo il 21,58% dei nuovi casi testati. I ricoverati nei reparti Covid-19 erano diventati 12.997 (+991), di cui 1.284 (+76) in terapia intensiva. I decessi, infine, sono stati 221.