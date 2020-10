Coronavirus: 2.257 contagiati e 16 morti

ROMA - Sono 2.257 i nuovi casi e 16 i morti di coronavirus nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi sono 58.903, 1.474 in più rispetto a ieri mentre i tamponi eseguiti sono 60.241. Ieri i nuovi casi erano stati 2.578 sui 92.714 test eseguiti. I guariti dal Covid19 sono 232.681, 767 in più rispetto a ieri. Salgono anche le terapie intensive con 20 ricoverati in più rispetto a ieri che portano il totale delle persone in rianimazione a 323. Sono invece 3.487 i ricoverati con sintomi, 200 in più di ieri. Il picco di incremento si registra in Campania con 431 nuovi casi.