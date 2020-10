Fiera del Levante: gli eventi del 6 ottobre

BARI - Alle 10.00, Padiglione 152 Sala 1 seminario Associazioni culturali e Riforma del Terzo Settore che ha l'obiettivo di focalizzare gli elementi principali della riforma del Terzo Settore per le associazioni culturali. Il seminario sarà l’occasione per illustrare un percorso di formazione e di affiancamento che il Dipartimento Turismo e Cultura e il Servizio Terzo Settore dell’Assessorato al Welfare della regione Puglia svilupperanno nelle prossime settimane in favore di quanti lo richiederanno.Saluti introduttivi Aldo Patruno, Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio Introduce e modera Anna Maria Candela, Dirigente del Servizio Promozione e sviluppo delle Economie culturali Relazioni Piero D’Argento, Componente del Consiglio Nazionale per il Terzo Settore “Uno sguardo alla norma e agli orientamenti: opportunità per gli ETS e requisiti richiesti” Serenella Pascali, Servizio Terzo Settore e Innovazione sociale – Regione Puglia “Lo stato di attuazione del RUNTS e le azioni regionali” Davide Giove, Portavoce del Forum Terzo Settore per la Puglia – Presidente ARCI Puglia “Le associazioni culturali e le ragioni di una scelta definitiva sulla propria natura giuridica” Rocco Lauciello, Presidente UNPLI Puglia “Il sistema regionale delle Pro Loco alla prova della riforma”, Cinzia Lagioia, Direttrice del Distretto produttivo Pugliacreativa “Tra associazioni culturali e imprese culturali: fabbisogni informativi e domanda di orientamenti”. Alle 15.30 Padiglione 152 seminario Cultura e comunità generative: una nuova cassetta degli attrezzi L’evento ha l'obiettivo di focalizzare i nuovi strumenti per la costruzione di partenariati pubblico-privato per la gestione di contenitori culturali, per le nuove produzioni culturali, per ridurre i divari culturali e le diseguaglianze con nuove alleanze generative nelle comunità locali. Tra analisi di nuovi strumenti giuridici, analisi di buone pratiche, ascolto degli stakeholders e riferimento ad alcune delle opportunità di finanziamento già attivate dal Dipartimento (es: Radici e ali, Piano Straordinario 20-21, ecc..) il target immaginato per l'evento è quello degli addetti ai lavori ma anche di amministratori locali e di rappresentanti del Terzo Settore pugliese in ambito culturale. Saluti introduttivi Aldo Patruno, Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio Introduce e modera Anna Maria Candela, Dirigente del Servizio Promozione e sviluppo delle Economie culturaliPasquale Bonasora, LABSUS-Laboratorio per la Sussidiarietà APS. “I patti di sussidiarietà e gli effetti della Sentenza Corte Cost. n. 131/2020 sulla coprogettazione” Franco Milella, Consigliere Fondazione FitzCarraldo. “I partenariati speciali pubblico-privato: l’esperienza del Teatro Tascabile di Bergamo” Vincenzo Bellini, Presidente del Distretto produttivo PugliaCreativa. “Le imprese culturali alla prova delle nuove forme di collaborazione pubblico- privato” Vincenzo Santoro, Responsabile Dipartimento Cultura e Turismo ANCI. “Le amministrazioni locali alla prova delle nuove forme di collaborazione pubblico- privato”Dalle 10.00 alle 12.00: Innovazione e servizi per la filiera vitivinicola pugliese: nuovi cloni, vitigni e rilancio del vivaismo regionale. All'interno ci saranno due interventi: - Innovazione vitivinicola pronta all'uso, nuovi cloni e vitigni locali pugliesi (Pierfederico La Notte, Francesco Palmisano, Pasquale Venerito) CRSFA Basile Caramia - Il Vivaismo Viticolo Pugliese al servizio della filiera vitivinicola regionale (Mario Tenore, Luigi Rizzo, Fabio Lazzari) Consorzio Vivaisti Viticoli Pugliesi. A cura di Alfio Cangiani Alle 15.00 si terrà il Regional Brokerage Event. Scopo dell’incontro è cercare di creare opportunità di collaborazione, volte a favorire lo scale up delle start-up consolidate dal progetto Incuba-Interreg Grecia-Italia.Il CIHEAM Bari, con i partner pugliesi del progetto INCUBA, Camera di Commercio di Bari e ARTI Puglia, hanno organizzato il Brokerage Event con investitori e imprese al fine di favorire nuove collaborazioni economiche. Il Brokerage Event è aperto ad investitori e imprese che operano nel settore agroalimentare e settori connessi. All’evento parteciperanno Vito Albino, ARTI, Damiano Petruzzella, CIHEAM Bari - Mediterranean Innovation Hub, Luigi Triggiani, Unioncamere Puglia. Dalle 17.00 alle 18.00: Identità digitale e servizi digitali per l’impresa, a cura di Infocamere Alle 18.00 Rappresentanti del mondo accademico e imprenditoriale, CIHEAM Bari, Politecnico di Bari, Università di Milano saranno impegnati nel Workshop Verso la Food Policy della città di Bari: esperienze a confronto Dalle 18.00 alle 21.00: BIM 110% e lode I Servizi di Architettura e Ingegneria, e quindi il mondo delle costruzioni in generale, sta attraversando una transizione profonda alla digitalizzazione. Il BIM (Building Information Modeling), strumento di progettazione ed esecuzione dei lavori e di gestione degli edifici, è la metodologia divenuta ormai indispensabile per accompagnare i flussi di lavoro dei professionisti architetti e ingegneri, come nel caso delle analisi e progetti alla base del Superbonus 110.Dalle 10.00 alle 21.00: l'Istituto Euclide presenterà le proprie innovazioni e tecnologie sviluppate anche in collaborazione con Alumni Mathematica nei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro