ROMA - In Italia dall'inizio dell'epidemia 319.908 persone hanno contratto il Covid-19 (2499 casi in più rispetto a ieri). 35.941 il totale delle persone decedute (23 in più rispetto a ieri). i positivi in totale sono 53.997 (+1.350 rispetto a ieri). Il conto totale sale a 319.908 se nel totale comprendiamo anche i morti e i guariti. I tamponi sono stati 120.301 (2.065 in più rispetto a ieri). 294 le persone ricoverate in terapia intensiva (+3 rispetto a ieri).