ROMA - Sono 2.677 i nuovi casi di persone positive al Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore. Il numero totale di tamponi processati è di 99.742. Sono 1.418 i dimessi e i guariti, 28 le vittime. Attualmente i ricoverati sono 3.944, 134 in più rispetto a ieri. Scende invece il numero delle terapie intensive: attualmente ci sono 319 persone nei reparti di tutta Italia, 4 in meno rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 60.134, il numero totale delle vittime da inizio pandemia è di 36.030.