Lecce: il Museo Castromediano accoglie gli appuntamenti del Cosmic Theater

LECCE - Il Museo Castromediano di Lecce accoglie gli appuntamenti del Cosmic Theater, rassegna di cinema, musica e arti spirituali, ideato da Cosmic Community come occasione di ricerca personale di gioia e benessere. Gli appuntamenti spaziano dalla meditazione attiva con Minotauro Shaman, Mina Calogiuri e l’eccezionale presenza di Shunyata, alle proiezioni cinematografiche di Vado verso dove vengo di Nicola Ragone e il film in anteprima regionale Hare Krishna!; dalla ricerca sonora attraverso i canti con il seminario condotto da Anna Cinzia Villani all’atteso incontro con la Dott.ssa Michela De Petris sull’alimentazione vegetale per la prevenzione e la cura dei tumori.

Tornano gli appuntamenti del Cosmic Theater, rassegna che coinvolge diverse realtà locali, professionisti internazionali e anticipa il Cosmic Vegan Fest, festival internazionale che si svolge ogni anno in estate promuovendo attività indirizzate al benessere della persona con una particolare attenzione all’ambiente naturale. Il Cosmic Theater, giunto alla V edizione sotto l’attenta guida del direttore Federico De Giorgi, è un luogo dove il cinema, la musica e le arti spirituali sono momenti di ricerca e consapevolezza del proprio Sè ma soprattutto occasione di incontro e comunione tra tutti gli esseri viventi.

“Cosmic Theater è un’occasione per creare le condizioni utili ad una possibile espansione dello stato personale di gioia e benessere, e per questo fine proponiamo da anni strumenti efficaci di ricerca, con la presenza di qualificati professionisti locali e internazionali ed opere artistiche di spicco – ha spiegato l’ideatore Federico De Giorgi - Lo spazio che ci accoglierà, il Museo Castromediano, ci ha affascinato da subito sia per la sua versatilità che per i contenuti che vengono proposti che fanno di questo centro uno dei maggiori spazi di divulgazione del patrimonio culturale e diffusione di nuovi linguaggi espressivi e d’avanguardia.”

La manifestazione, ideata da Cosmic Community e realizzata in collaborazione con il Polo Biblio Museale di Lecce, il Museo Castromediano, la Biblioteca Bernardini e Extraconvitto, con il patrocinio della Regione Puglia - Assessorato all’Industria Turistica e Culturale e della Provincia di Lecce, si terrà fino ad aprile 2021 presso il Museo Castromediano di Lecce con diversi appuntamenti tra seminari, film in anteprima regionale, concerti, istallazioni sonore e conferenze.





SPIRITUALITA’

Si parte giovedì 8 ottobre alle 19.00, unica tappa della rassegna presso la Biblioteca Bernardini - Extra Convitto Palmieri, con l’incontro La rivoluzione del cuore: inedita esperienza meditativa con Mina Calogiuri e l’eccezionale presenza di Shunyata. La pratica meditativa, dedicata al Cuore Spirituale cioè alla consapevolezza della nostra esistenza, si caratterizza della presenza delle vibrazioni ancestrali delle Campane Tibetane e dei Gong Planetari, ma soprattutto dal suono degli antichi Mantra. Nell’immobilità e rilassamento del corpo, dove l’unico movimento è dato dal respiro, emergono le vibrazioni più profonde del corpo portando fiducia, pace e gratitudine tra il cuore e la mente, tra il corpo materiale e quello spirituale.





ALIMENTAZIONE E BENESSERE

Nutrire il corpo in maniera sana ed equilibrata, per prevenire e curare le malattie, è il focus del seminario Alimentazione 100% vegetale per la prevenzione e la cura dei tumori che si terrà al Museo Castromediano il 18 ottobre alle 17.30. L’incontro sarà condotto dalla Dott.ssa Michela De Petris, medico e ricercatrice nell’ambito della cura dei pazienti oncologici attraverso l’alimentazione e figura di spicco a livello nazionale nell’alimentazione vegetariana, vegana, crudista e macrobiotica. La Dott.ssa De Petris introdurrà i partecipanti all’alimentazione vegetale come scelta efficace e comprovata per la terapia dei tumori, attraverso informazioni scientifiche ed esempi di casi clinici, ma soprattutto fornirà delle indicazioni pratiche per attuare un regime alimentare equilibrato attraverso ricette mirate.

Subito dopo la conferenza sarà servito un piccolo rinfresco per i partecipanti a cura del bar Gavriel di Giovinazzo e della Pasticceria Ideal di Lecce. Per l’occasione sarà presente anche Amorum che presenterà i suoi prodotti vegan.





CINEMA E CONSAPEVOLEZZA

Il 24 ottobre alle ore 20.00 sarà presentato presso il Museo Castromediano di Lecce, in anteprima regionale, lo straordinario e affasciante film Hare Krishna! the Mantra, the Movement and the Swami who started it all ( Hare Krishna! Il mantra, il movimento e lo Swami che ha dato inizio a tutto)di John Griesser, Jean Griesser e Lauren Ross. Il documentario racconta la straordinaria vita di Abhay Charan De, più conosciuto come Prabhupada, Swami (maestro nella cultura hindu) che durante la metà degli anni ’60 del secolo scorso ha fondato a New York e poi in tutto il mondo, grazie soprattutto all’espansione del Flower power e la rivoluzione culturale che investi l’emisfero occidentale, l’ISKCON (International Society for Krishna Consciousness) movimento noto come degli Hare Khrish. Il film documentario sarà proiettato anche il 25 ottobre alle 16.30 sempre presso il Museo Castromediano di Lecce. ( youtu.be/W7RP92tKGus )





MUSICA E VISIONI

Il programma di sabato 31 ottobre si apre alle 16.00 con un appuntamento dedicato alla musica tradizionale e contemporanea, condotto da Anna Cinzia Villani musicista e ricercatrice nell’ambito della musica tradizionale Salentina attraverso diversi storici percorsi di collaborazione con il Canzoniere Grecanico Salentino e l’Ensamble Terra d’Otranto e attualmente con i Mascarimì. L’incontro condotto da Anna Cinzia Villani si divide in due momenti: uno più conviviale dedicato alla storia tradizionale dei canti e la loro evoluzione nella contemporaneità; mentre nella seconda parte la cantante condurrà un workshop aperto a tutti dal titolo Cantare per sé e cantare per gli altri.

Il secondo appuntamento della giornata, in programma alle 20.30 sempre presso il Museo Castromediano, vedrà la presentazione e proiezione del film documentario Vado Verso dove Vengo di Nicola Ragone. Il film, realizzato nell’ambito di Matera – Capitale Europea della cultura 2019, coprodotto dall’associazione Youth Europe Service e della Lucania Film Commission, indaga da un punto di vista antropologico le relazioni tra le storie personali dei lucani emigrati all’estero, in particolare Stati Uniti, Inghilterra e Svezia, con la storia di chi torna nei piccoli paesi del Sud. L’incontro e la conoscenza tra le due comunità, istaura una pratica di costruzione corale verso nuovi significati dei propri luoghi di origine. Tra i protagonisti dell’opera c’è anche il noto scrittore e paesologo Franco Arminio.





CORPO FISICO – CORPO EMOZIONALE

Il primo ciclo d’incontri del Cosmic Theater, si chiude l’1 novembre alle 16.00 con il seminario Il fuoco dal profondo condotto da Minotauro Shaman che guiderà i partecipanti attraverso un percorso di meditazione e pratiche energetiche volte a migliorare la relazione tra il corpo fisico e il corpo emozionale secondo gli insegnamenti di Carlos Castaneda. Minotauro Shaman è uno studioso delle tradizioni indigene mesoamericane con particolare attenzione alle tecniche e conoscenze degli indiani del Messico e attua percorsi per il miglioramento del proprio status fisico ed emozionale. Minotauro Shaman si è formato ed è uno stretto collaboratore di Agustin Orea, noto scrittore e antropologo. Minotauro Shaman ha partecipato come relatore nelle conferenze esperienziali del Cosmic Vegan Fest, ottenendo grande seguito e sold out.

In base alle restrizioni dovute alle normative anti Covid, i posti per la partecipazione alle iniziative sono limitati e fino a esaurimento, per questo motivo è importante prenotare il proprio posto direttamente sul sito della manifestazione www.cosmictheater.it