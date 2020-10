Covid: annullati gli Europei di calcio Under 19

FRANCESCO LOIACONO - Sono stati annullati gli Europei di calcio Under 19 per il Coronavirus. Lo ha deciso l’Uefa. Si dovevano disputare in Irlanda del Nord a Marzo 2021. L’Italia di Alberto Bollini è stata ammessa d’ufficio ai Mondiali Under 20 insieme a Inghilterra Francia Olanda e Portogallo. I Mondiali Under 20 si svolgeranno dal 29 Maggio al 12 Giugno 2021 in Indonesia.

L’Europeo Under 19 doveva disputarsi per qualificare cinque squadre al Mondiale Under 20. L’Italia l’Inghilterra la Francia l’Olanda e il Portogallo parteciperanno alla rassegna iridata nel 2021 perché hanno il miglior coefficiente Uefa della stagione 2019/2020. Martedì 13 Ottobre l’Italia Under 20 di Alberto Bollini ha sostituito l’Under 21 nella gara per le qualificazioni agli Europei vinta 2-0 a Pisa contro l’Irlanda poiché molti calciatori della squadra di Paolo Nicolato sono risultati positivi al Covid 19.