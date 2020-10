Domani alla Fiera del Levante la 5a edizione del premio Nikolaos 'Città di Bari per lo sport'

BARI - Domani, sabato 3 ottobre, alle ore 12.00, presso il padiglione del Comune di Bari alla Fiera del Levante, si svolgerà la premiazione della quinta edizione del Premio Nikolaos “Città di Bari per lo Sport”.

Il Premio, organizzato dalla Fondazione Nikolaos, con il patrocinio della commissione Culture del Comune di Bari, intende promuovere il merito e i risultati ottenuti da giovani sportivi baresi nelle diverse discipline sensibilizzando, attraverso l’esempio positivo, tutte le persone che praticano o si avvicinano allo sport.

All’evento di domani interverranno il presidente della Fondazione Nikolaos Vito Giordano Cardone, il presidente della commissione Culture del Comune di Bari Giuseppe Cascella e gli assessori comunali alla Cultura e allo Sport Ines Pierucci e Pietro Petruzzelli.

Ospiti della cerimonia di premiazione saranno Francesco Rossiello, presidente del Circolo canottieri Barion, Ruggero Verroca, past-president del Circolo canottieri Barion, Nicoletta Virgintino, presidente del Circolo Tennis e Vito Antonacci, presidente dell’associazione Il Tedoforo.

Il Premio Nikolaos “Città di Bari per lo Sport” rinnova, per il quinto anno consecutivo, l’impegno della Fondazione Nikolaos nella valorizzazione del territorio pugliese e delle eccellenze umane e sportive che lo contraddistinguono in collaborazione proficua con le istituzioni comunali e le associazioni sportive.