F1, qualifiche GP Imola: prima fila Mercedes, pole di Bottas

Anche le qualifiche di Imola, sede del Gran Premio dell'Emilia Romagna, si colorano di grigio Mercedes. In pole c'è Valtteri Bottas che ha beffato per pochi millesimi il compagno di squadra Lewis Hamilton. Terzo tempo per Verstappen. Quarto un superlativo Gasly. Settimo tempo per la Ferrari di Leclerc, mentre la SF1000 di Vettel è stata eliminata in Q2 e in gara partirà 14°.

Il GP dell'Emilia Romagna scatterà domani alle 13:10.