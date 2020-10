Fiera del Levante: Emiliano in visita allo stand dell'esercito italiano

BARI - Questa mattina il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha visitato lo stand dell'Esercito Italiano allestito in Fiera del Levante. Accolto dal Comandante Militare Esercito Puglia, Colonnello Donato Ninivaggi, il presidente Emiliano, dopo aver salutato tutti i militari dello stand, ha espresso gratitudine per il lavoro svolto in Italia e all'estero.Durante la visita si è soffermato sugli assetti di ''soldato sicuro'' rilevando l'importanza che la tecnologia assume in tutti i settori, compreso quello militare.Dopo aver visitato gli allestimenti della Brigata Pinerolo, si è soffermato sulla parete per l'arrampicata sportiva della Brigata Alpina Taurinense, apprezzando il lavoro svolto dalle truppe da montagna.