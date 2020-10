Libri: Ti racconto i campioni del Milan

Non è semplice spiegare cosa significhi essere in “Casa Milan”. Non è solo far parte di una squadra esemplare e una società prestigiosa, entrare nella storia, anzi, nella leggenda del calcio mondiale… È anche crescere in una grande famiglia, con valori da coltivare e trasmettere dentro e fuori il terreno di gioco. Questo è il Milan che voglio raccontarvi, per rivivere con voi le emozioni di un’esperienza unica e indimenticabile. Vi parlerò dei miei compagni e dei campioni che sono venuti prima e dopo di noi. Difensori, attaccanti, centrocampisti e portieri straordinari, ma anche allenatori e dirigenti, con cui ho condiviso momenti esaltanti, o difficili. Squarci di un dietro le quinte di un universo particolarissimo. Curiosità, situazioni e ricordi personali, divertenti ma anche illuminanti e significativi. Imprese importanti e meno importanti dentro una grande storia di calcio, il gioco più bello del mondo.





Demetrio Alberti