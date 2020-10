Mons. Giuseppe Satriano è il nuovo Vescovo di Bari

- Monsignor Giuseppe Satriano è il nuovo Arcivescovo della Diocesi di Bari-Bitonto. L'ufficialità, dopo le prime anticipazioni giornalistiche, è pervenuta nella tarda mattinata di giovedì 29 ottobre 2020. Satriano, 60 anni, è nato a Brindisi ed è stato Vescovo nella Diocesi calabrese di Rossano-Cariati. La sua esperienza episcopale in un territorio particolarmente difficile sarà preziosa per una Diocesi afflitta da non poche problematiche economiche e sociali. Satriano subentrerà a Monsignor Francesco Cacucci (alla guida della Diocesi dall'8 settembre 1999), che lascerà per il superamento dei 75 anni quale limite di età imposto ai Vescovi dalla Santa Sede.