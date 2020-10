ROMA - Ha preso il via alle 8.00 il concorso straordinario per la scuola secondaria di primo e secondo grado, riservato agli insegnanti che hanno già almeno 36 mesi di servizio. Tutti i candidati si sono sottoposti a misurazione della temperatura all'ingresso, con obbligo di indossare sempre e correttamente la mascherina, nessun assembramento, rispetto della distanza di sicurezza.La procedura mette a bando 32.000 posti e alla quale si sono iscritti 64.563 candidate e candidati. I candidati sono suddivisi per classi di concorso e su più giornate: le prove andranno avanti fino al prossimo 16 novembre.In giornata sono attesi i primi 1.645 candidati, suddivisi in 171 aule distribuite su tutto il territorio nazionale. La prova è computer based con una durata di 150 minuti.