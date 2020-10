(credits: Juventus Fc Fb)



- La Juventus di Andrea Pirlo, priva di Cristiano Ronaldo, non è riuscita ad ottenere la vittoria allo Scida contro il Crotone. La squadra calabrese ha bloccato i bianconeri sul pareggio. Simy ha portato in vantaggio i suoi al 12' su calcio di rigore, concesso per un fallo di Bonucci su Reca.La Juventus ha trovato il pareggio al 21’ con Morata che ha messo in rete facilmente, servito perfettamente da Chiesa, all’esordio in maglia bianconera. Nella ripresa gli uomini di Pirlo hanno cercato la vittoria ma l’espulsione di Chiesa, per un intervento duro ai danni di Cigarini, al 60’ e il gol annullato a Morata per fuorigioco ne hanno complicato i piani.