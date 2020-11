Bari, alunni e insegnanti del Majorana ai fornelli per i poveri della città

BARI - Dal 2 dicembre alunni e insegnanti dell’istituto Majorana di Bari saranno ai fornelli per preparare cibi d’asporto da distribuire ai più bisognosi. L’istituto scolastico della dirigente Paola Petruzzelli, nell’ambito delle attività di alternanza scuola-lavoro rese complicate dall’emergenza sanitaria che ha portato alla chiusura delle attività ristorative, ha pensato di procedere a un’alternanza “indoor” raccogliendo l’appello giunto da più parti istituzionali, dal mondo del volontariato e dalle parrocchie, di non abbandonare i poveri in questo particolare momento di così grave crisi economica causata dal Covid.Gli studenti dell’alberghiero, così, metteranno a disposizione la loro professionalità e creatività per approntare dei piatti “take away” per le persone in difficolta. I “lunch box” saranno distribuiti dalle 12 alle 13.30 di mercoledì 2, giovedì 3 e venerdì 4 dicembre. Per prenotarli occorre rivolgersi al numero di telefono del Majorana: 080.5305335. Dalla settimana successiva, poi, compatibilmente con le nuove disposizioni del DPCM, verranno allestite postazioni fisse e la consumazione avverrà ai tavoli, sempre nel rispetto delle norme anti contagio.“Attraverso questa e altre attività di orientamento al lavoro e di alternanza –si punta a far acquisire alla scuola il ruolo di luogo sempre più aperto al territorio con lo scopo fondamentale di stimolare la crescita professionale, le competenze e I’autoimprenditorialità dei ragazzi. Coniugando innovazione, istruzione e inclusione, con un’importante sottolineatura dei valori di legalità e solidarietà per una cittadinanza davvero attiva”.